Caso de coronavírus forçam confinamento em cidades de Fiji

Fiji ordenou o confinamento de duas de suas maiores cidades nesta segunda-feira (domingo, 18, no Brasil), depois que a nação insular do Pacífico registrou seu primeiro caso de transmissão comunitária de covid-19 em 12 meses.



Segundo as autoridades de saúde, o caso era de uma mulher de 53 anos que tinha contato próximo com um soldado que contraiu o vírus em uma unidade de quarentena na cidade de Nadi.



"Para ajudar no rastreamento rápido de contatos e reduzir a probabilidade de mais transmissões, estamos anunciando o confinamento das áreas metropolitanas de Nadi e Lautoka, a partir das 4h desta manhã", anunciou o departamento de saúde em um comunicado.



Em grande parte, Fiji conteve o coronavírus por meio de medidas de isolamento estritas e controles de fronteira. Foram registrados menos de 100 casos e apenas duas mortes em uma população de 930 mil.



Mais de 330 pessoas que entraram em contato com a mulher foram colocadas em isolamento e a polícia estava aplicando um toque de recolher de 24 horas em Lautoka e Nadi. Escolas e empresas foram fechadas e residentes de outras regiões foram aconselhados a também permanecer em casa.



Lautoka é a segunda maior cidade de Fiji e Nadi era seu centro turístico internacional antes do fechamento das fronteiras no ano passado devido à pandemia.