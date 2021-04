Pelo menos 11 mortos e 98 feridos em acidente ferroviário no Egito

Pelo menos 11 pessoas morreram e quase 100 ficaram feridas após o descarrilamento de um trem ao norte do Cairo neste domingo (18), informou o governo egípcio.



Oito vagões de um comboio que ia do Cairo para Mansura descarrilaram perto da cidade agrícola de Toukh, cerca de 40 quilômetros ao norte da capital, segundo o comunicado do Executivo, que diz que as causas do acidente são desconhecidas.



"Onze pessoas morreram e 98 ficaram feridas no acidente de trem de Tukh", na fértil área do Delta do Nilo, disse o governo, após um primeiro balanço do Ministério da Saúde que não havia mencionado as mortes.



O presidente egípcio, Abdel Fatah al Sissi, pediu ao corpo de engenheiros militares para investigar as causas do acidente.



Cerca de 55 ambulâncias compareceram e ajudaram a transportar os quase 100 feridos, segundo o Ministério da Saúde.



Acidentes ferroviários tendem a ocorrer no Egito com certa regularidade, devido à precariedade das suas infraestruturas e à manutenção insuficiente.



Ao menos 20 pessoas morreram e 199 ficaram feridas em março em outro acidente de trem no sul do Egito, cujo número de vítimas foi revisado várias vezes.