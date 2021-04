Vinte funcionários da embaixada tcheca em Moscou foram declarados "persona no grata" e devem deixar o país na segunda-feira, informou o governo russo.



Pouco antes do anúncio, o embaixador tcheco em Moscou, Vitezslav Pivonka, foi convocado pelo Ministério das Relações Exteriores e informado que "20 funcionários da embaixada tcheca em Moscou foram declarados 'persona non grata'".