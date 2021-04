Pelo menos 11 onze mortos e cerca de cem pessoas ficaram feridos após o descarrilamento de um trem ao norte do Cairo neste domingo(18), informou o Ministério da Saúde.



Oito vagões de um comboio que ia do Cairo para Mansura descarrilou perto da cidade de Toukh, na região do Delta do Nilo, cerca de 40 quilômetros ao norte da capital, acrescentou a nota.