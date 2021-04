Cinco foguetes atingiram uma base com tropas americanas no Iraque

Cinco foguetes atingiram, neste domingo, uma base aérea que abriga aviões americanos no Iraque - informou uma fonte de segurança à AFP, acrescentando que pelo menos dois deles caíram sobre instalações de empresas americanas subcontratadas.



Segundo a mesma fonte, cinco pessoas ficaram feridas, incluindo dois subcontratados dos EUA e três soldados iraquianos.



Aviões F-16 se encontram estacionados na base de Balad, ao norte de Bagdá, onde há diversas companhias presentes para manutenção das aeronaves, com empregados iraquianos e estrangeiros.



Dos cinco mísseis lançados no domingo, dois atingiram um quarto e outro o refeitório da instalação americana em Sallyport, disse a fonte de segurança.



Até o momento, nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque, embora as autoridades americanas frequentemente acusem milícias pró-iranianas, aliadas do exército iraquiano, de organizar ataques contra suas tropas e diplomatas.



Após a chegada de Joe Biden à Casa Branca em janeiro, uma série de ataques, com mísseis ou bombas, ocorreram contra soldados ou representantes diplomáticos dos EUA presentes no Iraque.



Essas hostilidades aumentaram na última quarta-feira, depois que facções pró-iranianas realizaram o primeiro ataque com um drone suicida no Iraque contra uma base americana em Erbil, no norte do país.