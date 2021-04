Acidente de trem deixa cerca de 100 feridos no norte do Egito

Um acidente ferroviário em uma localidade egípcia ao norte do Cairo neste domingo (18) deixou 97 feridos - disse o Ministério da Saúde.



Pelo menos "97 pessoas ficaram feridas em um acidente ferroviário em Tukh", uma pequena cidade localizada no fértil delta do Nilo, cerca de 40 quilômetros ao norte da capital egípcia.



Fontes dos serviços de segurança disseram à AFP que descarrilaram oito vagões de um trem que se dirigia para a cidade de El Mansura.



As causas desta ocorrência já estão sendo investigadas, informou o Ministério, acrescentando que cerca de 55 ambulâncias foram enviadas para o local e ajudaram a transportar os quase 100 feridos.



No Egito, acidentes de trem acontecem com certa regularidade, devido à precariedade de suas infraestruturas e de uma manutenção insuficiente.



Pelo menos 20 pessoas morreram, e 199 ficaram feridas, em março deste ano, em um acidente no sul do Egito.