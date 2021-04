Argentina recebe 864.000 doses de vacinas do fundo Covax

Um carregamento de 864 mil doses de vacinas do laboratório AstraZeneca contra a covid-19 chegou à Argentina neste domingo(18), como parte do acordo com o Fundo Global de Acesso a Vacinas (COVAX) da Organização Mundial de Saúde, informou o governo em nota.



A entrega dessas vacinas, que chegaram em vôo da Holanda, faz parte das 9 milhões de vacinas adquiridas pela Argentina por meio do mecanismo Covax, das quais já havia recebido cerca de 218 mil em março passado.



Com a remessa, a Argentina recebeu pouco mais de 7,2 milhões de doses de diversos laboratórios, das quais 6.288.812 já foram aplicadas.



Cerca de 800.000 pessoas já receberam as duas doses. Também é aguardada a chegada da Rússia de uma nova remessa de vacinas Sputnik V, do laboratório russo Gamaleya.



Um avião da Aerolineas Argentinas partiu para Moscou no sábado em busca de um carregamento com número não especificado de doses.



A Argentina enfrenta um novo crescimento no número de casos, especialmente na região metropolitana de Buenos Aires, onde residem 15 milhões dos 45 milhões de habitantes do país.



Lá, a ocupação dos leitos de terapia intensiva chegava a 74,3% no sábado, enquanto em nível nacional era de 64,8%.



No sábado, 19.119 novos casos foram registrados para um saldo geral de 2,67 milhões de infecções e 59.164 mortes, com 80 novas mortes em um dia.



A aceleração das infecções e o medo de um colapso hospitalar levaram o governo a restringir as atividades e limitar a circulação das 20h às 6h na capital argentina e sua periferia, epicentro da pandemia na Argentina.



As novas restrições que incluem a suspensão das aulas presenciais nas escolas vigoram até 30 de abril.