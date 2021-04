Terremoto de 5,9 de magnitude deixa cinco feridos no Irã

Cinco pessoas ficaram feridas neste domingo (18), em um terremoto no sudoeste do Irã que provocou vários danos materiais e cortes de energia - informou a imprensa local.



O sismo de 5,9 de magnitude ocorreu a uma profundidade de 10 km, a 27 km ao nordeste da cidade portuária de Ganveh, na província de Bushehr, afirmou a agência iraniana de sismologia.



O fenômeno aconteceu a cerca de 100 km da central nuclear de Bushehr, que não registrou danos, de acordo com a agência de notícias IRNA.



"Todas as instalações, os equipamentos e os edifícios da central nuclear de Bushehr estão em perfeito estado, e suas atividades não foram interrompidas", relatou o serviço de relações públicas da central.