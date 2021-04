Canadá reporta novo caso de coágulos sanguíneos após vacinação com AstraZeneca

O Canadá anunciou no sábado (17) que identificou um segundo caso em uma semana de coágulos sanguíneos, depois de uma inoculação com a vacina da AstraZeneca, embora continue recomendando seu uso.



O caso foi observado em uma pessoa residente na província de Alberta (oeste), que recebeu a versão do imunizante desenvolvida pelo Serum Institute na Índia, Covishield, relataram funcionários de saúde no Twitter.



"A pessoa recebeu tratamento e está se recuperando", acrescentaram.



Na terça-feira passada, foi anunciado um primeiro caso, o de um cidadão de Québec também imunizado com a mesma vacina.



As formações de coágulos de sangue como resultado da vacina da AstraZeneca "continuam sendo muito raras", e o Canadá continua considerando que "os benefícios das vacinas (...) superam os riscos potenciais", disseram as autoridades sanitárias.



No final de março, o Comitê Assessor Nacional de Imunização recomendou às províncias suspender o uso do imunizante da AstraZeneca em menores de 55 anos para avaliar os riscos.



O Canadá se encontra no meio de uma terceira onda de contágios.



Desde o início da pandemia, o país acumula mais de 1,1 milhão de infecções e cerca de 23.500 mortes.