A polícia tcheca disse neste sábado(17) que está investigando dois homens com passaportes russos, usados por suspeitos no envenenamento do agente Sergey Skripal no Reino Unido em 2018, por sua conexão com uma explosão em 2014.



Os dois suspeitos estão sendo investigados por sua suposta participação na detonação de um depósito de munições em 2014, que resultou em duas mortes, informaram as forças de segurança em seu site.