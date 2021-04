Colômbia detecta variantes britânica e brasileira do coronavírus

Autoridades colombianas identificaram recentemente pacientes infectados com as variantes britânica e brasileira do coronavírus, que são mais contagiosas segundo especialistas, informou neste sábado (17) o secretário de Saúde de Bogotá, Alejandro Gómez.



"Encontramos seis amostras que são da variante (...) britânica e cinco que correspondem à variante brasileira", disse Gomez. Na noite anterior, o presidente Iván Duque já havia anunciado a detecção da variante britânica.



Segundo o governo, os casos da cepa britânica do vírus foram descobertos no departamento de Caldas, no noroeste do país.



As duas variantes surgiram no final do ano passado no sul da Inglaterra e na Amazônia brasileira, respectivamente. Estudos indicam que elas são mais contagiosas do que a variante original, embora não tenham se mostrado mais perigosas em termos de morte ou hospitalização para tratamento intensivo.



No final de janeiro, o governo suspendeu os voos comerciais com o Brasil e com a cidade de Letícia, no sul, que faz fronteira com o Brasil, para impedir a entrada da cepa que surgiu no país.



Nas últimas semanas, a Colômbia viveu um aumento nas infecções e mortes pela covid-19. O governo impôs e depois intensificou uma série de restrições para conter a terceira onda da pandemia, que deixou o sistema de saúde à beira do colapso. Cerca de 12 milhões de colombianos estão em confinamento estrito neste fim de semana.



O país acumula 2.619.422 infecções por covid-19 (5.239 a cada 100.000 habitantes) e 67.564 óbitos (135 a cada 100.000 habitantes).



Cerca de 3,6 milhões de pessoas receberam na Colômbia pelo menos uma dose da vacina contra o coronavírus.