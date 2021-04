Morre Hubert Faure, penúltimo sobrevivente do comando francês que participou do desembarque da Normandia

O Ministério francês da Defesa anunciou neste sábado (17) a morte de Hubert Faure, o penúltimo sobrevivente do comando Kieffer, que participou do desembarque da Normandia em 6 de junho de 1944.



"Herói da 'França Livre', Hubert Faure foi um dos 177 franceses do Dia D que desembarcaram na Normandia, um punhado de bravos homens do exército da liberdade. Ao pisar nas areias de Colleville-sur-Orne e de Ouistreham, eles encarnaram a França, foram a alma da nossa nação", disse o comunicado.



Segundo o portal de Internet Essor de la Gendarmerie, Faure, de 106 anos, faleceu na madrugada deste sábado. Sua morte deixa Léon Gautier, de 98, como o único sobrevivente do comando Kieffer.



Apesar de ter sido feito prisioneiro em junho de 1940 durante a invasão alemã, Faure conseguiu escapar e chegar à Inglaterra, onde se somou às Forças Francesas Livres. No desembarque na Normandia, fez parte do Primeiro Batalhão de Fuzileiros Navais do tenente da Marinha Philippe Kieffer.



"Em 6 de junho de 1944, apesar dos disparos e de uma forte resistência, eles estiveram à altura das esperanças e alcançaram seus objetivos. Nos bosques da Normandia, apesar da tenacidade alemã, os fuzileiros navais conseguiram manter suas posições durante semanas", afirma o comunicado.



"Grã-cruz da Legião de Honra, Huber Faure é um exemplo daqueles combatentes franceses que, ao abraçar a causa de sua pátria, defenderam a honra de nosso país e lhe permitiram se sentar à mesa dos vencedores", completou a nota.



A ministra francesa da Defesa, Florence Parly, e a vice-ministra Geneviève Darrieussecq expressaram sua "profunda tristeza" e "acompanharam familiares e pessoas próximas em seus sentimentos".