Convidados principais do funeral do príncipe Philip

Esses foram os principais convidados que acompanharam a rainha Elizabeth II, neste sábado(17), no funeral de seu marido, o príncipe Philip, limitado a 30 devido à pandemia do coronavírus.



- Príncipe Charles -



O filho mais velho de Elizabeth II e Philip, o príncipe de Gales de 72 anos, herdeiro do trono, estava acompanhado por sua segunda esposa, Camilla, duquesa da Cornualha.



- Príncipe William -



O duque de Cambridge, filho mais velho de Charles e da falecida princesa Diana, tem 38 anos e é o segundo na linha de sucessão ao trono.



Ele compareceu acompanhado de sua esposa Kate, mas seus três filhos - George de 7 anos, Charlote, de 5 anos e Louis de 2 anos - foram considerados novos demais para comparecer.



- Príncipe Harry -



O irmão mais novo de William, o duque de Sussex de 36 anos, voltou da Califórnia pela primeira vez desde sua saída da monarquia, há um ano.



Durante a cerimônia, quaisquer sinais de possível reconciliação com seu irmão e pai foram observados, com quem ele reconheceu tensões durante uma explosiva entrevista para a televisão no mês passado.



Sua esposa Meghan, grávida de seu segundo filho, ficou nos Estados Unidos porque os médicos a aconselharam a não viajar.



- Princesa Anne -



A única filha da rainha e do príncipe Philip, Anne, de 70 anos, estava acompanhada do marido, o vice-almirante Timothy Laurence, e dos filhos Peter Phillips e Zara Tindall.



- Príncipe Andrew -



O duque de York, de 61 anos, aposentou-se da vida pública em 2019 após uma entrevista desastrosa para explicar sua amizade com o americano Jeffrey Epstein, acusado de tráfico de menores.



Ele estava acompanhado por suas filhas Beatrice, 32, e Eugenie, 31. Esta última deu à luz em fevereiro seu primeiro filho, a quem ela batizou Philip como segundo nome, em homenagem ao duque de Edimburgo.



- Príncipe Edward -



O conde de Wessex, de 57 anos, é o último dos quatro filhos da rainha. Ele foi com sua esposa Sofia, que foi consolar a rainha após a morte de Philip, e seus dois filhos.



- Penelope Knatchbull -



A condessa Mountbatten era uma das melhores amigas de Philip, com quem compartilhava a paixão pelos esportes equestres. Seu marido é neto do conde Mountbatten, tio materno de Philip e mentor de Charles, assassinado em 1979 pelo grupo armado irlandês IRA.



- Archie Miller Bakewell -



Um dos poucos convidados que não pertenciam à família real, foi secretário particular de Philip e depois mantiveram uma relação estreita.



- Família de Philip -



Vários membros do lado alemão da família de Philip estavam presentes, incluindo Bernhard, príncipe herdeiro de Baden e neto de sua irmã Teodora, bem como Donato, chefe da casa de Hesse.



- Clero e coro -



O limite de 30 convidados não inclui os representantes religiosos que realizaram a cerimônia, presidida pelo Arcebispo de Canterbury, Justin Welby, líder espiritual anglicano.



Um coro de quatro cantores executou canções escolhidas pelo próprio Philip antes de sua morte.