Negociações sobre programa nuclear iraniano são 'difíceis', mas avançam

As negociações sobre o programa nuclear iraniano registraram "avanços" neste sábado (17), em Viena, apesar das "sérias divergências - avaliaram seus participantes, após o Irã anunciar ontem que começou a produzir urânio enriquecido a 60%, violando seus compromissos internacionais.



O diálogo entre os representantes de China, França, Alemanha, Rússia, Reino Unido e Irã busca determinar quais sanções serão suspensas pelos Estados Unidos e as medidas que o Irã deverá tomar para retornar ao pleno respeito do acordo firmado em 2015.



"A Comissão presidida pela União Europeia (UE) retoma seus trabalhos às 13h locais" em nível político, após as reuniões bilaterais e de especialistas realizadas ontem, informou a UE em um comunicado.



O embaixador russo em Viena, Mikhail Ulyanov, falou em "avanços" e na "determinação" dos envolvidos "de continuarem as negociações, para levar este processo nos melhores prazos".



Segundo ele, as discussões seguirão no domingo e na próxima semana em nível técnico.



O Irã se referiu, por sua vez, a um novo "objetivo final comum", mas destacou "sérias divergências".



"Parece que existe agora um objetivo final comum a todos. O caminho a seguir está um pouco mais claro. Certamente, não será um caminho fácil", disse o negociador Abbas Araghchi.