Funeral do príncipe Philip tem cortejo, missa e homenagens militares

(foto: AFP / POOL / ADRIAN DENNIS)

A rainha Elizabeth II segue o cortejo em um automóvel (foto: AFP / POOL / LEON NEAL )

Participam da procissão os membros mais próximos da família real, incluindo os quatro filhos (foto: AFP / POOL / Alastair Grant )

O cortejo que acompanha o caixão do príncipe Philip deixou, neste sábado (17), o pátio do castelo de Windsor, residência real do oeste de Londres onde há oito dias faleceu o marido da rainha Elizabeth II, rumo à capela de São Jorge, onde será enterrado.A procissão, de oito minutos de duração, começou às 14h45 locais com o translado do féretro em um Land Rover, seguido pelos membros mais próximos da família real, incluindo seus quatro filhos, a pé. A rainha seguiu em um automóvel. O momento contou com honrarias militares e foi seguido por um serviço religioso restrito e um enterro privado.- 11h (7h em Brasília): O caixão de Philip, coberto com sua espada, seu quepe da Marinha e uma coroa de flores, foi transferido da capela particular da família real para outra sala do castelo.- 14h10: O decano de Windsor, David Conner, fez uma oração antes de se mudar para a capela de St George.- 14h15: Representantes das forças armadas britânicas se posicionaram no pátio central ao lado dos edifícios reais do castelo e na escada que conduz à capela.- Entre 14h20 e 14h27: os convidados que não participaram do cortejo partiram para a capela.- 14h27: O Land Rover especial que o Príncipe Philip ajudou a projetar por mais de 16 anos entrou no pátio do castelo e a banda militar começou a tocar.- 14h38: os carregadores ergueram o caixão.- 14h41: o caixão saiu do castelo e foi recebido por membros da família real para o cortejo. Após uma saudação militar, foi colocado no Land Rover.- 14h44: A rainha apareceu com uma dama de companhia em um Bentley oficial e se juntou à retaguarda do cortejo enquanto o hino nacional, "God Save the Queen", tocava.- 14h45: iniciou-se o cortejo fúnebre, com duração prevista de oito minutos, com saudações de honra e toque do sino na torre do castelo. Participaram dele os filhos da rainha e de Philip, Charles (herdeiro do trono), Anne, Andrew e Edward, e alguns de seus netos, William, Harry e Peter Phillips. Também estavam presentes o marido de Anne, Timothy Laurence, e o sobrinho do monarca, David Linley.- 14h53: a procissão chegaria à capela de São Jorge.- 15h00: um minuto de silêncio em todo o Reino Unido.O arcebispo de Canterbury, Justin Welby, líder espiritual dos anglicanos, e o reitor de Windsor receberiam o caixão na capela.No final da cerimônia religiosa, o duque será sepultado em privado na abóbada real da capela.As cornetas tocarão "The Last Post", tema utilizado em funerais militares britânicos, e "Action Stations", sinal que chama os marinheiros aos seus cargos, a pedido expresso de Philip, que serviu na Marinha Real durante a Segunda Guerra Mundial.O Arcebispo de Canterbury dará sua bênção antes do hino nacional.- Por volta das 15h50: os familiares devem deixar a capela.