Nova Délhi enfrenta 'desoladora' batalha contra covid-19

Nova Délhi registrou pelo menos 24.000 novos casos de coronavírus em 24 horas e enfrenta uma "desoladora" batalha contra uma nova onda da pandemia, agravada pela escassez de cilindros de oxigênio e de medicamentos - advertiu o chefe do Executivo local, Arvind Kejriwal, neste sábado (17).



Com mais de 20 milhões de habitantes, a cidade está submetida a um confinamento de fim de semana, após ter-se tornado o município mais atingido pela pandemia no país.



Na Índia, os contágios sobem em ritmo acelerado, com mais de 230.000 infecções relatadas nas últimas 24 horas.



"A situação é desoladora e preocupante", afirmou Kejriwal, destacando a escassez de oxigênio para fins médicos e de Remdesivir, um medicamento antiviral que está sendo usado no país para combater o coronavírus.