Governo filipino faz apreensão recorde de 200t de moluscos gigantes

As autoridades filipinas anunciaram, neste sábado (17), a apreensão recorde de 200 toneladas de moluscos gigantes, sobretudo de amêijoas-gigantes, uma espécie ameaçada.



A estimativa é que a carga apreendida pudesse chegar a até US$ 25 milhões no mercado ilegal.



Entre os maiores do mundo, estes imensos moluscos são muito procurados e costumam ser usados pra substituir o marfim, proibido.



No mar, estes enormes moluscos abrigam todo o tipo de algas, uma fonte de alimento para uma grande variedade de peixes.



Entre as centenas de moluscos apreendidos na sexta-feira (16) na província de Palawan, há várias amêijoas-gigantes (Tridacna gigas), que podem alcançar até 1,30 metro de comprimento e pesar até 250 kg. Trata-se de uma espécie protegida, por estar em risco de extinção.



A legislação filipina do setor de pesca proíbe capturar moluscos gigantes. Em caso de infração, os envolvidos podem ser condenados a penas de até oito anos de prisão e a multas que podem alcançar US$ 59.900.