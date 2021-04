Canções indicadas ao Oscar serão interpretadas em Los Angeles e Islândia

As cinco canções indicadas ao Oscar serão interpretadas no novo museu da Academia e em um povoado pesqueiro da Islândia, em um esforço dos organizadores para tornar mais atraente o formato da cerimônia do próximo dia 25, afetado pela pandemia.



O astro do musical "Hamilton", Leslie Odom Jr., está entre os que irão atuar no terraço do Museu da Academia de Cinema de Los Angeles, que será inaugurado em setembro. Sua canção "Speak Now", de "Uma Noite em Miami", fará parte de um espetáculo especial que irá anteceder a entrega dos prêmios, bem como a balada "Husavik", da comédia "Festival Eurovision da Canção: a Saga de Sigrit e Lars", que será interpretada no porto islandês de mesmo nome.



"Idealizamos um grande espetáculo para antes e depois da entrega, a fim de incrementar nosso evento principal", anunciaram nesta sexta-feira o diretor Steven Soderbergh e seus colegas que produzem a cerimônia. "Nossa sugestão é de que assistam a todo o evento, caso contrário perderão algo realmente inesperado e divertido."



A cerimônia deste ano será realizada principalmente na Union Station, centro de Los Angeles. Harrison Ford, Brad Pitt e Reese Witherspoon estarão entre os apresentadores. Também haverá sedes na Grã-Bretanha e na França, para os indicados que não puderem viajar até os Estados Unidos.



O pré-show musical "Oscars: Into the Spotlight" contará com as atuações de H.E.R., vencedora de vários prêmios Grammy, e Diane Warren, 12 vezes indicada ao Oscar, que competem este ano por "Judas e o Messias Negro" e "Rosa e Momo", respectivamente.



Os organizadores também anunciaram um programa posterior, chamado "Oscars: After Dark", em que os grandes vencedores da noite serão entrevistados.