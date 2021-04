Ucraniano membro de grupo de hackers é condenado a 10 anos de prisão nos EUA

Um cidadão ucraniano foi condenado a 10 anos de prisão nos Estados Unidos por sua participação em um grupo de hackers que comprometeu milhões de contas financeiras no país, anunciou o Departamento de Justiça nesta sexta-feira (16).



Fedir Hladyr, de 35 anos, trabalhava como gerente e administrador de sistemas para um grupo de hackers conhecido como FIN7, disseram as autoridades.



Hladyr é um dos três ucranianos presos em meados de 2018 por hackear mais de 100 empresas americanas e roubar milhões de números de cartões de crédito e débito, de acordo com o Departamento de Justiça norte-americano.



"O acusado e seus conspiradores comprometeram milhões de contas financeiras e causaram perdas de mais de um bilhão de dólares para os americanos e custos para a economia", afirmou em nota o procurador-geral interino Nicholas McQuaid.



Hladyr foi preso na Alemanha e depois extraditado para Seattle, nos Estados Unidos, onde confessou ser culpado em 2019 de conspirar para cometer crimes cibernéticos e fraude eletrônica.



"Esta organização criminosa tinha mais de 70 pessoas organizadas em unidades de negócios e equipes de negócios", disse a procuradora Tessa Gorman no comunicado.



"O acusado trabalhou na interseção de todas essas atividades e, portanto, tem grande responsabilidade por milhões em danos causados a empresas e consumidores individuais", acrescentou.



O Departamento de Justiça afirmou que o "prolífico grupo de hackers" também teve como alvo redes de computadores no Reino Unido, Austrália e França.



Só nos Estados Unidos, eles roubaram "mais de 20 milhões de registros de cartões de clientes de mais de 6.500 terminais de pontos de venda em mais de 3.600 locais comerciais separados", segundo os procuradores.