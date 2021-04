Inglaterra: mãe e dois filhos são atacados por pit bull sem coleira

Cachorro da raça pit bull que atacou a mãe e as crianças (foto: Reprodução/The Sun )

Duas, de 9 e 10 anos, e suativeram que ser levadas para o hospital após sofrerem umde um cão da raçaque estava, em um parque de Hampton, no sudoeste de Londres. O acidente aconteceu no domingo de Páscoa, enquanto as crianças faziam uma caça aos ovos, na companhia dos pais.





Em entrevista ao jornal The Sun, nesta sexta-feira (16/4), o pai descreveu os momentos de desespero para tentar salvar a mulher e os filhos. De acordo com ele, as crianças procuravam os ovos de Páscoa quando o cachorro, sem coleira, surgiu do meio das árvores e atacou a menina.





"Não sei como minha filha sobreviveu, para ser honesto. Foi como um ataque de tubarão, estou surpreso que ela não perdeu o braço.” Segundo ele, desde o dia do acidente, tem tido flashbacks e acorda suando frio ao reviver a cena.





A polícia chegou ao local e encontrou a mãe e a menina de nove anos com feridas profundas. O cachorro também mordeu o irmão da criança, de 10 anos. O pai foi o único que não teve ferimentos.





Ele relembra que a esposa tentou salvar a filha e o cachorro atacou a mão dela. "Eu tentei tirar o cachorro chutando-o, mas ele perseguiu meu filho."





Depois de atacar a menina e sua mãe, o dono do cachorro finalmente apareceu para tentar controlar o animal. "Finalmente, o dono correu e pulou sobre o cachorro para controlá-lo, embora estivesse claro que ele não tinha controle sobre ele", disse o pai.





Segundo o pai, o dono do pit bull ainda tentou culpar as crianças pelo ataque. "Tentou culpar nossos filhos por correrem, mas as crianças têm todo o direito de correr em um parque sem serem atacadas por um cão feroz."





A polícia afirma que três homens e o animal foram fotografados pouco antes do ataque e pediu para que qualquer pessoa que tenha informações ou conheça os homens entre em contato com as autoridades.





