Os Estados Unidos denunciaram nesta sexta-feira(16) uma "lamentável escalada" da Rússia depois que Moscou respondeu as novas sanções de Washington com a expulsão de diplomatas.



"Não é de nosso interesse entrar em um círculo de escalada, mas nos reservamos o direito de responder a qualquer retaliação da Rússia contra os Estados Unidos", disse um porta-voz do Departamento de Estado.