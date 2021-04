Incêndio da Notre-Dame é 'lição' para Cidade Proibida

O incêndio da Catedral de Notre-Dame de Paris foi "uma lição" para a Cidade Proibida, um complexo de madeira ameaçado em primeiro lugar pelo fogo - disse o diretor do antigo palácio dos imperadores da China, Wang Xudong, nesta sexta-feira (16).



Dois anos após o incêndio no teto da catedral francesa, o palácio situado no coração de Pequim revisou suas medidas de segurança e reduziu suas instalações elétricas.



"A eletricidade causou 40% dos incêndios", declarou o diretor do museu chinês à imprensa, explicando que organizou uma reunião sobre prevenção de riscos, após o incêndio de Notre-Dame.



"Reduzi enormemente o consumo de eletricidade e suprimi a iluminação dos corredores", relatou Wang.



O fogo continua sendo o principal risco para o maior complexo de palácios do mundo, que festejou seus 600 anos em 2020.



No centro da Cidade Proibida, o Pavilhão da Harmonia Suprema, o mais amplo do conjunto, pegou fogo várias vezes na história por causa de raios. O edifício atual foi reconstruído no final do século XVII.



Entre outros riscos, Wang cita a chuva, a poluição do ar e o grande número de turistas, cuja respiração umedece as salas.



Por causa da pandemia, as visitas despencaram no ano passado na Cidade Proibida, caindo para pouco mais de 3 milhões de visitantes. Em 2019, foram 19 milhões.



Para reduzir o risco de contágio, o palácio limitou o fluxo diário, agora em 12 mil visitantes contra picos de 80 mil antes da atual crise sanitária.



A capacidade aumentará para 40.000 pessoas por dia no futuro, prometeu Wang.