Russo é suspeito na Alemanha de planejar assassinato de opositor checheno

Um russo, preso na Alemanha desde janeiro, é suspeito de ter planejado o assassinato de um opositor checheno residente no país, anunciou a Procuradoria federal alemã nesta sexta-feira (16).



A ordem de execução "foi dada no entorno do governo" checheno e a Rússia teria recebido instruções "concretas" para realizar a missão, afirmou a Procuradoria de Karlsruhe (sudoeste) em um comunicado.



Apresentado como Valid D., o indivíduo foi preso em 1º de janeiro em Schwerin, no nordeste da Alemanha, e está detido desde então.



A Justiça suspeita que ele "preparou uma ação grave e violenta que coloca em risco o Estado e que violou a lei sobre as armas", segundo o comunicado da Procuradoria.



O suspeito teria ajudado a pessoa encarregada de assassinar o opositor checheno a entrar de forma irregular na Alemanha e também teria encontrado a arma para cometer o crime. O suspeito teria também espionado a vítima.



O assassinato aconteceu à luz do dia e Moscou sempre negou envolvimento.