Alemanha retira Reino Unido da zona de risco por covid-19

A Alemanha retirou o Reino Unido de sua lista de zonas de risco pela pandemia de covid-19 - anunciaram as autoridades sanitárias locais nesta sexta-feira (16), quase quatro meses depois de ter suspendido os voos entre ambos os países pelo surgimento de uma variante do vírus.



O Reino Unido entrou em confinamento pela terceira vez no início de fevereiro. Agora registra menos de 3.000 casos por dia, em especial graças a uma ampla campanha de vacinação.



A partir de domingo (18), os passageiros que chegarem à Alemanha procedentes da Grã-Bretanha não precisará se submeter a uma quarentena de dez dias, informa o instituto de vigilância sanitária Robert-Koch (RKI).



Já a região turística de Algarve, em Portugal, foi incluída na lista de zonas de risco. O sul de Portugal é um dos destinos preferidos pelos turistas alemães que agora terão de passar por uma quarentena de dez dias em seu regresso. Poderão, no entanto, interrompê-la aos cinco dias, em caso de prova negativa.



O arquipélago das Açores se soma à lista, assim como a região autônoma espanhola de Castilla-La Mancha e os Emirados Árabes Unidos, por conta de elevadas taxas de incidência.



Na segunda-feira, a Grã-Bretanha voltou a abrir seus pubs e restaurantes na área externa, assim como salões de beleza, após um fechamento de três meses.



Com mais de 127.000 mortos de covid-19, o país continua sendo o mais afetado da Europa.