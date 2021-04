O Kremlin disse, nesta sexta-feira (16), esperar que o presidente francês, Emmanuel Macron, e a chanceler alemã, Angela Merkel, usem sua "influência" sobre seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para conter "as provocações" de Kiev no leste do país.



"Seria muito importante para nós que o senhor Macron e a senhora Merkel usassem sua influência durante esta videoconferência com o senhor Zelenski para lhe explicar a possibilidade de um fim definitivo de todas as provocações", afirmou o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, fazendo alusão a uma reunião virtual prevista para esta tarde entre os três líderes.