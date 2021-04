Chicago publica imagens da morte de adolescente latino nas mãos da polícia

As autoridades de Chicago (norte dos Estados Unidos) divulgaram na quinta-feira (15) imagens de câmeras corporais da polícia, nas quais se vê como um agente atirou e matou um adolescente latino de 13 anos.



As imagens mostram o adolescente Adam Toledo fugindo de agentes na madrugada de 29 de março. Quando ele para e levanta as mãos, leva um tiro no peito.



Os promotores afirmam que estava armado, embora não se identifique, no vídeo, qualquer arma em suas mãos quando é baleado.



Em coletiva de imprensa na quinta-feira, a prefeita de Chicago, Lori Lightfoot, pediu uma resposta pacífica dos cidadãos depois do que ela descreveu como imagens "insuportáveis".



Após a divulgação do vídeo, pequenos grupos se reuniram ontem no centro de Chicago para protestar pacificamente pela morte do adolescente.



"Prenda o policial!", gritavam alguns, de acordo com a imprensa local.



"Não acho que importa se Adam era um bom garoto, ou se estava envolvido em alguma outra atividade inadequada. O fato é que ele estava andando na rua e foi baleado desarmado", disse a advogada da família de Toledo, Adeena Weiss-Ortiz, à imprensa.



As tensões sobre racismo e a brutalidade na ação policial têm sofrido uma escalada nos Estados Unidos.



Na vizinha Minneapolis, está sendo processado um ex-policial branco acusado de assassinar o afro-americano George Floyd.



O julgamento acontece na mesma semana em que outra sequência de disparos letais da polícia contra um motorista negro desarmado provocou violentos protestos em um subúrbio desta mesma cidade.



