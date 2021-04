ONU manterá missão afegã após saída dos EUA e Otan

A ONU manterá sua missão política de ajuda ao Afeganistão, apesar da saída das tropas dos Estados Unidos e da Otan neste ano, afirmou nesta quinta-feira Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da organização.



"O fato de que essa saída terá impacto no conjunto do país é evidente", disse Dujarric, sobre o futuro da missão. "Seguiremos revisando a situação, mas nosso trabalho no Afeganistão continuará. A ONU participa do desenvolvimento humanitário do Afeganistão há muito tempo, e permaneceremos ali para ajudar o povo afegão."



A Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão (Unama, sigla em inglês) é uma pequena missão política sem forças de manutenção da paz. Desde o mês passado, a ONU conta com dois enviados para o Afeganistão, cujo trabalho é ajudar a encontrar "uma solução política para o conflito", colaborando estreitamente com a Unama e os parceiros regionais, segundo o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres.



A Unama conta com cerca de 1,2 mil funcionários no Afeganistão, a maioria afegãos. No total, com os representantes dos diferentes órgãos da ONU estabelecidos naquele país, a presença total das Nações Unidas se aproxima de 4 mil pessoas, mais de 75% delas afegãs.