China: Investimentos em ativos fixos crescem 25,6% no 1º trimestre (anual)

Os investimentos em ativos fixos da China tiveram alta de 25,6% no primeiro trimestre de 2021 em relação a igual período de 2020, informou o Escritório Nacional de Estatística do país (NBS, na sigla em inglês) nesta quinta-feira. O crescimento ficou aquém da previsão de economistas consultados pelo Wall Street Journal, que esperavam expansão de 26,4%.



O resultado do primeiro trimestre mostrou arrefecimento na comparação com o crescimento de 35% registrado na comparação anual em janeiro e fevereiro.