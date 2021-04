Kamala cita criação de empregos nos últimos meses e atribui resultado a pacote

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, afirmou nesta quinta-feira, 15, que o país criou "mais novos empregos nos dois primeiros meses do que em qualquer outra administração no mesmo período". Ela atribuiu o feito em parte ao Plano de Resgate Americano proposto pelo presidente, Joe Biden, e aprovado em março. Em cerimônia para anunciar fundos a destinação de fundos para o cuidado com crianças previstos pelo pacote, a democrata indicou que US$ 39 bilhões para serão destinados para centros de cuidado e famílias.



"Mais de 2 milhões de mulheres saíram da força de trabalho em parte por conta do cuidado com crianças", indicou a vice-presidente, sugerindo que os fundos podem ajudar na recuperação do emprego no país. Além disso, lembrou que "cuidadores das crianças tiveram mais despesas, enquanto a renda caiu".



Ainda sobre o plano de resgate, Kamala indicou que a "verba para vacinação está ajudando a atingir comunidades mais vulneráveis", o que é representando no fato de que "estamos vacinando mais de 3 milhões de pessoas por dia". A democrata também indicou que os cheques previstos no pacote de US$ 1,9 trilhão estão chegando, e ajudando especialmente os mais vulneráveis.