Polônia expulsa três diplomatas russos por 'ações hostis'

A Polônia anunciou nesta quinta-feira (15) a expulsão de três diplomatas russos após denunciar "ações hostis" de Moscou e em solidariedade por decisões semelhantes tomadas pelos Estados Unidos.



"A base para esta decisão é a violação do estatuto diplomático e das atividades em detrimento" da Polônia, explicou a nota oficial, que especificou que este tipo de medidas "tomadas em conjunto com outros aliados são a resposta mais adequada às ações hostis da Federação Russa".



Os Estados Unidos anunciaram anteriormente sanções e a expulsão de 10 diplomatas russos pelo que chamaram de interferência nas eleições de novembro de 2020, um ataque cibernético maciço e outras ações hostis.



A Polônia "expressa a sua total solidariedade às decisões tomadas pelos Estados Unidos", acrescentou a nota oficial de Varsóvia.



Da mesma forma, o governo britânico convocou o embaixador russo em Londres devido a "atividades maliciosas" atribuídas a Moscou, incluindo ataques cibernéticos e movimentos de tropas na fronteira com a Ucrânia.



Os serviços de Inteligência russos descreveram as acusações de Washington como "delirantes".