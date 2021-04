Ex-líder da extrema direita austríaca é acusado de corrupção

O ex-líder da extrema direita austríaca e ex-vice-chanceler Heinz-Christian Strache foi acusado de "corrupção" após o chamado escândalo "Ibizagate", que causou a queda do governo, anunciou o Ministério Público nesta quinta-feira (15).



A acusação refere-se à "concessão de vantagens" a Strache em troca de seu "apoio para modificar uma lei" para permitir que uma clínica fosse aprovada pela previdência social, explicaram os promotores em nota.



Em 2019, a coalizão entre conservadores e extrema direita caiu após uma armadilha armada para o presidente do Partido da Liberdade da Áustria (FPO), filmado sem seu conhecimento, em Ibiza.



O vídeo, gravado quando ele era candidato ao Legislativo, em 2017, mostrava sua disposição em se comprometer em troca de financiamento oculto.



Sua divulgação nos meios de comunicação ocorreu quando já era o número dois do governo, e provocou um terremoto político na Áustria e a abertura de várias investigações.



Como parte dessas investigações, o celular de Strache foi confiscado e trocas de mensagens revelaram que ele havia intervindo uma vez no poder em 2018 para vincular uma clínica à previdência social.



O proprietário deste estabelecimento, especializado em cirurgia estética, era doador do FPO e convidou Strache para seu iate.



A pena para esse crime varia de seis meses a cinco anos de prisão. Segundo a imprensa, o empresário da clínica, ouvido pelo Ministério Público sobre uma doação de 10.000 euros (cerca de 12.000 dólares) ao FPO, também foi acusado.



Diante de uma comissão parlamentar, o empresário testemunhou que Strache passou quatro dias de férias com ele em sua casa em Corfu em 2016.