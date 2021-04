Principais sanções dos EUA contra a Rússia

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira (15) uma série de sanções contra a Rússia em represália ao que Washington qualifica como "ações internacionais desestabilizadoras", incluindo ataques aos interesses dos EUA.



Washington acusa Moscou de interferir nas eleições presidenciais americanas de 2020 e 2016, com campanhas de desinformação digital, assim como de orquestrar o ciberataque massivo à SolarWinds descoberto em dezembro, que comprometeu milhares de redes informáticas do setor privado e do governo dos Estados Unidos.



Washington afirma que a Rússia violou "princípios bem estabelecidos do direito internacional", incluindo a ocupação da Crimeia desde 2014 e, mais recentemente, a concentração de tropas russas na fronteira com a Ucrânia, aumentando o temor de uma escalada das tensões na região.



Também afirma que Moscou está interferindo em "países e regiões importantes para a segurança nacional dos Estados Unidos", como o Afeganistão, onde é acusado de pagar insurgentes afegãos para matar soldados americanos.



Os Estados Unidos também expressaram preocupação crescente com a condição de deterioração do líder da oposição russo, Alexei Navalny.



Estas são as principais medidas anunciadas:



- Sanções de dívidas -



O Tesouro proibiu as instituições financeiras dos EUA de comprarem diretamente títulos emitidos pela Rússia após 14 de junho.



Essa medida provavelmente terá um impacto limitado, já que a Rússia tem apenas dívidas e reservas limitadas de mais de US$ 180 bilhões, graças às suas exportações de hidrocarbonetos.



Mas as novas medidas já afetaram o rublo, que caiu em relação ao dólar nesta quinta-feira e já estava sofrendo desde as sanções contra a Rússia em 2014.



- Expulsão de diplomatas -



O Departamento de Estado expulsou dez funcionários da embaixada russa em Washington, alguns dos quais são acusados de serem membros dos serviços de Inteligência de Moscou.



- Medidas contra empresas de tecnologia -



Washington sancionou seis empresas de tecnologia russas acusadas de apoiar as atividades de inteligência cibernética de Moscou, em particular o ataque à SolarWinds.



O Tesouro também mirou em 32 organizações e indivíduos que supostamente "tentaram influenciar nas eleições presidenciais americanas em 2020" por meio de campanhas de desinformação em nome do governo russo.



O FBI está oferecendo recompensas de até 250.000 por informações que levem à prisão de algumas dessas pessoas.



Todas as empresas envolvidas têm seus ativos congelados nos Estados Unidos, e americanos estão proibidos de negociar com elas.



- Sanções coordenadas sobre a Crimeia -



Em parceria com o Canadá, o Reino Unido e a Austrália, o governo dos Estados Unidos impôs sanções a oito indivíduos e organizações vinculadas à "contínua ocupação e repressão russa na Crimeia".



Os Estados Unidos, em particular, denunciaram supostas violações dos direitos humanos em um centro de detenção em Simferopol, na Crimeia, onde sabe-se que os presidiários "congelam, morrem de fome, sofrem com parasitas e são mantidos em celas insalubres e mal ventiladas".