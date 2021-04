Lições da covid devem ser usadas para combater resistência aos antibióticos, diz OMS

As lições aprendidas na luta contra o vírus da covid-19 devem ser usadas para combater outro flagelo que ameaça seriamente a população mundial: a resistência aos antibióticos, destacou a OMS nesta quinta-feira (15).



A Organização Mundial da Saúde divulgou seu novo relatório sobre medicamentos em desenvolvimento para combater as superbactérias, assim chamadas porque são resistentes a muitas classes de antibióticos.



E a observação da OMS é sombria porque há pouquíssimos novos medicamentos eficazes nos projetos dos laboratórios farmacêuticos.



Mas estima que a mobilização contra a covid-19 provou que um progresso rápido pode ser feito quando estimulado por vontade política.



- Calcanhar de Aquiles -



"Os antibióticos são o calcanhar de Aquiles da cobertura universal de saúde e de nossa segurança sanitária", comentou Haileyesus Getahun, responsável pela divisão de resistência a antibacterianos da OMS.



"As oportunidades que se apresentam à luz da pandemia de covid-19 devem ser aproveitadas para enfatizar a necessidade de investimento durável (em pesquisa) para novos antibióticos eficazes", acrescentou.



Ele sugere a criação de um mecanismo global para arrecadar fundos para combater a resistência das bactérias, semelhante ao que foi feito para desenvolver vacinas contra a covid.



A covid-19 nos ensinou "como uma doença contagiosa pode se espalhar rapidamente", explicou Henry Skinner, que dirige o AMR Action Fund, em uma entrevista coletiva.



"Precisamos dos medicamentos certos disponíveis para sempre sermos capazes de tratar essas infecções e evitar que se transformem em uma pandemia", disse ele.



As bactérias resistentes matam mais de 68.000 pessoas a cada ano na Europa e nos Estados Unidos. E é um problema indiscutivelmente mais grave em países de renda média e baixa, mas os dados não estão disponíveis, segundo Peter Beyer, que chefia a Unidade de Coordenação e Colaboração Global sobre Resistência a Antibacterianos.



A resistência aumenta porque os antibióticos são muito e mal usados, seja na criação de animais ou no tratamento de humanos.



As bactérias desenvolvem resistência e não respondem mais aos tratamentos existentes.



É preciso, portanto, criar novos antibióticos, mas os grupos farmacêuticos relutam em investir grandes somas em um setor considerado pouco lucrativo.



- Anos 80 -



Desta forma, a maioria dos antibióticos que estão no mercado são classes de drogas descobertas antes da década de 1980, ressaltou a organização.



Em seu relatório anual, observa que nenhum dos 43 antibióticos em desenvolvimento pode combater com eficácia as bactérias mais perigosas em circulação.



Também aponta que 82% dos antibióticos autorizados recentemente pertencem a classes de medicamentos aos quais as bactérias já se mostraram resistentes.



"Embora existam produtos inovadores em desenvolvimento, é provável que apenas uma fração deles chegue ao mercado devido aos altos índices de fracassos no processo", alertam os autores do relatório.



Pela primeira vez, a OMS também cataloga medicamentos antibacterianos não tradicionais. Identifica 27 deles, incluindo antígenos monoclonais ou mesmo o uso de fagos, vírus que infectam apenas bactérias e que foram amplamente utilizadas atrás da "cortina de ferro" durante a Guerra Fria e agora estão sendo redescobertos no Ocidente.