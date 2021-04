EUA anuncia sanções contra a Rússia e expulsão de 10 diplomatas

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (15) sanções financeiras contra a Rússia e a expulsão de 10 diplomatas russos, em resposta a ciberataques e uma interferência nas eleições presidenciais de 2020 atribuídas a Moscou.



O presidente Joe Biden assinou uma ordem executiva que amplia as restrições aos bancos americanos que negociam dívidas emitidas pelo governo russo, expulsa 10 diplomatas, incluindo supostos espiões, e aplica sanções a 32 pessoas que supostamente interferiram nas eleições de 2020, segundo a Casa Branca.



O decreto permitirá voltar a punir a Rússia, com "consequências estratégicas e econômicas, caso continue ou promova uma escalada de ações desestabilizadoras internacionais", advertiu a Casa Branca em um comunicado.



A declaração aponta os "esforços de Moscou para minar a condução de eleições democráticas livres e justas e instituições democráticas nos Estados Unidos e em seus aliados".



Com isso, o texto faz referência às alegações de que as agências de inteligência russas organizaram campanhas persistentes de desinformação e truques sujos durante as corridas eleitorais de 2016 e 2020, em parte para ajudar a candidatura de Donald Trump.



A Casa Branca explica ainda que as sanções também respondem a "atividades cibernéticas maliciosas contra os Estados Unidos e seus aliados", em referência ao ataque de hackers de um programa da companhia SolarWinds, que permitiu o acesso a sistemas informáticos do governo americano no ano passado.



Também chama a atenção para os "ataques" extraterritoriais da Rússia contra dissidentes e jornalistas, bem como para o enfraquecimento da segurança em países importantes para a segurança nacional dos Estados Unidos.



Juntamente com a União Europeia, Austrália, Reino Unido e Canadá, o Departamento do Tesouro americano sancionou oito indivíduos e entidades associadas à ocupação russa da Crimeia na Ucrânia.



Em Bruxelas, a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) expressou seu apoio e "solidariedade" às sanções impostas pelos Estados Unidos em resposta às "atividades desestabilizadoras" da Rússia, em particular na Ucrânia e na Geórgia.



- 'Resposta inevitável' -



Em contrapartida, a Rússia prometeu uma resposta "inevitável" às novas sanções decretadas pelos Estados Unidos e convocou o embaixador americano em Moscou para uma "conversa difícil".



"Os Estados Unidos não estão prontos para aceitar a realidade objetiva de um mundo multipolar, sem hegemonia americana (...) Esse comportamento agressivo receberá uma forte resposta", declarou a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova.



"Washington deve entender que o preço da degradação das relações bilaterais terá que ser pago. A responsabilidade pelo que acontecer será inteiramente dos Estados Unidos", acrescentou.



Zakharova também anunciou que o embaixador americano em Moscou, John Sullivan, foi convocado ao ministério das Relações Exteriores para "uma conversa que será difícil para o lado americano".



Questionado nesta quinta-feira sobre as novas sanções americanas, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, considerou que elas "não favorecem" a organização de uma cúpula entre o presidente americano Joe Biden e o russo Vladimir Putin, proposta por Washington.



"Durante a ligação telefônica com o presidente russo, Joe Biden expressou seu desejo de uma normalização das relações russo-americanas. A ação de seu governo atesta o contrário", disse Zakharova.



Desde que o novo presidente americano assumiu o cargo em janeiro, as relações entre Moscou e Washington se deterioraram rapidamente.



O embaixador russo nos Estados Unidos foi convocado de volta depois que Biden afirmou que seu colega era um "assassino".