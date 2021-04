Turquia diz que EUA cancelaram envio de dois navios de guerra pelo Mar Negro

Os Estados Unidos cancelaram esta semana o envio de dois navios de guerra ao Mar Negro, através dos estreitos de Bósforo e Dardanelos, em plena tensão entre a Ucrânia e a Rússia, informaram a imprensa e funcionários da Turquia nesta quarta-feira (14).



Fontes diplomáticas turcas afirmaram que a passagem do primeiro navio não ocorreu nesta quarta-feira, como previsto. De acordo com a agência de notícias estatal Anadolu, que cita funcionários públicos turcos, ambas as mobilizações foram canceladas e Ancara não foi informada de um possível adiamento.



Autoridades turcas anunciaram na semana passada que haviam sido notificadas pelos Estados Unidos que duas embarcações de guerra deveriam cruzar os estreitos de Bósforo e Dardanelos em 14 e 15 de abril, em direção ao Mar Negro. A Convenção de Montreal, que data de 1936, garante a livre navegação nos estreitos da Turquia, mas os países sem costa no Mar Negro devem fazer um aviso 15 dias antes, e os navios não podem permanecer nessas águas por mais de 21 dias.



O anúncio desse destacamento ocorreu em meio a tensões entre a Rússia e a Ucrânia, e a decisão de enviar navios de guerra foi recebida como um sinal de apoio de Washington a Kiev.



O cancelamento da manobra acontece um dia depois de uma conversa por telefone entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e seu homólogo russo, Vladimir Putin. Durante a ligação, Biden pediu ao presidente russo que "diminuísse a tensão" na Ucrânia e propôs uma reunião em um terceiro país "nos próximos meses", segundo a Casa Branca.



O acúmulo nos últimos dias de tropas russas perto da fronteira ucraniana e na península da Crimeia, que Moscou anexou em 2014, tem gerado preocupação nos países ocidentais. Essas mobilizações de tropas se dão em um contexto de novos incidentes entre as forças de Kiev e os separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia.