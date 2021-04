Canadá concederá residência permanente a 90 mil estudantes e trabalhadores estrangeiros

O Canadá concederá o status de residente permanente a 90 mil estudantes e trabalhadores estrangeiros no país que ajudaram a cuidar dos doentes durante a pandemia, anunciou o ministro da Imigração nesta quarta-feira (14).



O programa, que entra em vigor em 6 de maio, contemplará trabalhadores com pelo menos um ano de experiência no Canadá na área da saúde ou em uma profissão considerada essencial, assim como estudantes estrangeiros que tenham obtido um título de ensino superior nos últimos quatro anos, explicou o ministro Marco Mendicino em coletiva de imprensa.



A medida visa ajudar o Canadá a cumprir sua meta de acolher mais de 400 mil imigrantes em 2021 e compensar o declínio no número de pessoas recebidas em 2020, devido à pandemia e ao fechamento de fronteiras.



"A pandemia colocou em evidência a incrível contribuição dos recém-chegados. Essas novas políticas permitirão que as pessoas com status temporário planejem seu futuro no Canadá, desempenhem um papel-chave em nossa recuperação econômica e nos ajudem a reconstruir melhor", disse Mendicino.