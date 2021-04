O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quarta-feira (14) que seu país "cumpriu o objetivo" no Afeganistão de evitar um ataque contra seu território e que a retirada de tropas - a ser concluída antes de 11 de setembro - não se dará de forma "precipitada".



"Acredito que nossa presença no Afeganistão deve se concentrar no motivo pelo qual fomos em primeiro lugar: garantir que o Afeganistão não seja usado como base para atacar nossa pátria. Cumprimos esse objetivo", disse ele em um discurso solene.