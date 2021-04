Televisa e Univisión se unem para competir no mundo do streaming

As duas maiores redes de televisão de língua espanhola, a mexicana Televisa e a americana Univisión, se fundiram para consolidar um mercado potencial de 600 milhões de pessoas que lhes permitirá competir com gigantes como Netflix, Amazon e Disney.



"É criada uma nova empresa com o nome de Televisa-Univisión, dedicada à produção e distribuição de conteúdos" em espanhol, anunciou a rede mexicana em comunicado.



As duas emissoras de televisão, portanto, apontam para sua "transformação digital para conquistar o mercado espanhol de streaming". Para isso, o novo grupo vai lançar uma plataforma conjunta com um mercado potencial de 600 milhões de telespectadores, detalha o anúncio.



Com isso, as duas empresas pretendem competir com Netflix, Amazon e Disney, que "estão investindo muitos milhões de dólares em produção", declarou Emilio Azcárraga, presidente do Conselho de Administração da Televisa.



Seus parceiros estratégicos serão o fundo de tecnologia SoftBank, Google e o banco de investimentos The Raine Group, especializado no setor de tecnologia.



A Televisa-Univisión alcançará vendas de cerca de 4 bilhões de dólares, sublinhou o comunicado, sem especificar prazos para a conclusão da operação. A Televisa disse que receberá US$4,8 bilhões como parte do negócio.



O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, comemorou a fusão nesta quarta-feira, destacando que a Televisa será a acionista majoritária com 45% da participação, além do aporte do Estado mexicano.



"Nesta sociedade, e por isso vemos com bons olhos, prevalece o investimento dos mexicanos", disse o presidente de esquerda em sua habitual conferência matinal.



"Expressei a minha satisfação. Só lhes pedi que comprometessem a sua palavra de que (...) a xenofobia ou a discriminação não sejam permitidas e que se respeite a dignidade dos mexicanos" nos conteúdos televisivos, sublinhou López Obrador.



- Futebol e notícias fora -



As duas redes, com relações comerciais há mais de seis décadas, haviam criado recentemente o TUDN, um canal de televisão por assinatura especializado em esportes.



O novo acordo engloba televisão aberta, por assinatura, digital e transmissões ao vivo.



Já a Televisa mantém os negócios de televisão a cabo e internet com as empresas IZZI e Sky, além de programas de futebol e seus noticiários, entre outros.



"A divisão de Noticieros não faz parte da fusão Televisa-Univisión. Noticieros será uma nova empresa que atenderá a esta nova Televisa-Univisión. Esta nova empresa de notícias é 100% mexicana", relatou Azcárraga.



O anúncio destacou que o catálogo de ambas as empresas abrangerá mais de 300.000 horas de programação, o "maior depósito de conteúdo e propriedade intelectual em espanhol".



Em 2020, a estação de televisão mexicana produziu mais de 86.000 horas de conteúdo para entretenimento, esportes, notícias e eventos especiais.



"Com a escala resultante da combinação, a Televisa-Univisión" aumentará essa capacidade, principalmente no México, o que permitirá "alavancar o lançamento de sua plataforma OTT global (aplicativos que oferecem conteúdo de vídeo pela internet)", afirmou a Televisa.



