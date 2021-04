Barco vira na costa da Louisiana e deixa um morto e 12 desaparecidos

Uma pessoa morreu e 12 desapareceram nesta quarta-feira (14) na costa do estado da Louisiana, no sul dos Estados Unidos, depois que uma embarcação comercial naufragou no Golfo do México, desencadeando uma intervenção emergencial que conseguiu salvar outros seis tripulantes ma terça.



A Guarda Costeira dos EUA e várias embarcações privadas procuram por mais sobreviventes depois que o barco de carga de quase 40 metros virou durante uma tempestade perto de Port Fourchon, cerca de 160 quilômetros ao sul de Nova Orleans.



A embarcação, que levava 19 pessoas a bordo, emitiu um sinal de emergência por volta das 16h30 locais (17h30 de Brasília), anunciou o capitão Will Watson, da guarda costeira americana.



"Infelizmente, recuperamos um corpo na superfície da água", anunciou o capitão, destacando que "continuam as buscas dos 12" tripulantes restantes.



"Estamos enviado para o local os recursos disponíveis para ajudar na missão de resgate", acrescentou.