Voos entre Brasil e França suspensos até 19 de abril

Os voos entre França e Brasil permanecerão suspensos até 19 de abril, segundo um decreto publicado nesta quarta-feira (14) no Diário Oficial francês, enquanto o governo de Paris estuda soluções para repatriar seus cidadãos bloqueados.



"Devido à situação de saúde no Brasil (...) as viagens de pessoas procedentes deste país para o território da República, exceto aquelas necessárias ao transporte de mercadorias, estão proibidos até 19 de abril 2021 às 0H00", afirma o decreto.



A respeito dos cidadãos franceses bloqueados no Brasil, o governo informou que está examinando soluções para para repatriá-los, em "voos particulares ou indiretos".



"Nossos cidadãos têm o direito constitucional de retornar ao nosso território", afirmou o secretário de Estado para Assuntos Europeus, Clément Beaune.



A suspensão dos voos entre os dois países foi anunciada na terça-feira pelo primeiro-ministro, Jean Castex, devido à situação sanitária no Brasil, que é cada vez mais grave desde fevereiro, devido à detecção de uma nova variante do coronavírus, conhecida como P1, considerada mais contagiosa e perigosa.



Embora na França esta variante continue sendo minoritária (menos de 5% dos contágios), os profissionais da saúde alertam há alguns dias para a propagação da cepa e a oposição exigia que o governo suspendesse os voos com o Brasil.



Até agora, os viajantes procedentes do Brasil - como de outros países - deveriam apresentar um teste PCR negativo para entrar na França e deveriam comprometer-se a respeitar um isolamento de sete dias.



Questionado pela AFP, o ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou que este tipo de restrição adotada por alguns países por causa das novas variantes do coronavírus "tem atingido não apenas o Brasil, mas também países como Reino Unido, África do Sul e Japão".



"Trata-se do mesmo critério que justifica a proibição, atualmente vigente, de ingresso no Brasil de voos oriundos do Reino Unido e da África do Sul", acrescentou.