A ministra alemã da Defesa acusou nesta quarta-feira a Rússia de "provocação" no conflito no leste da Ucrânia, pouco antes de uma reunião com os colegas da Otan e no momento em que a situação é cada vez mais grave na região.



"Minha impressão é que a parte russa está fazendo todo o possível para provocar reações", disse Annegret Kramp-Karrenbauer ao canal público ARD, antes de acrescentar que "com a Ucrânia não seremos arrastados para este jogo".