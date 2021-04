Biden fará discurso ante o Congresso para marcar 100 primeiros dias de mandato

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aceitou nesta terça-feira um convite para fazer no próximo dia 28 seu primeiro discurso ante uma sessão conjunta do Congresso, na véspera de completar 100 dias de mandato, informou a Casa Branca.



Conforme a tradição, o pedido foi feito pela presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, que convidou Biden a "compartilhar sua visão para enfrentar os desafios e oportunidades deste momento histórico", enquanto o governo americano tenta superar a pandemia e alavancar a economia do país, maior potência mundial.



Os presidentes americanos costumam fazer esse discurso de política geral diante das duas câmaras do Congresso, reunidas em sessão extraordinária, nas primeiras semanas de mandato. Nos anos seguintes, seus pronunciamentos no Congresso são chamados de Discurso sobre o Estado da União. Este ano, no entanto, a pandemia, a invasão do Capitólio e as preocupações com a segurança na sede do Congresso americano fizeram com que o primeiro discurso fosse adiado.



Nancy Pelosi não informou que formato terá o discurso, que costuma ser pronunciado para centenas de congressistas e convidados reunidos no Capitólio.