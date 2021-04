Pelosi convida Biden para sessão no Congresso no dia 28 de abril

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, convidou nesta terça-feira, 13, o presidente do país, Joe Biden, para uma sessão conjunta no Congresso no dia 28 de abril. Em carta, a parlamentar afirmou que o objetivo é "compartilhar sua visão para enfrentar os desafios e oportunidades deste momento histórico".



A democrata indicou que a ocasião é próxima à marca dos primeiros 100 dias de mandato de Biden. Caso o convite seja aceito, será a primeira participação do gênero do atual presidente junto ao Congresso.