Eficácia da vacina anticovid da Moderna cai ligeiramente para 90% em teste nos EUA

A vacina da Moderna é 90% eficaz contra a covid-19 e 95% eficaz contra as formas graves da doença, anunciou a empresa americana de biotecnologia em novos resultados publicados nesta terça-feira (13), um pouco abaixo de um ensaio clínico anterior.



Os dados vêm de um ensaio clínico de fase 3 envolvendo mais de 30.000 pessoas nos Estados Unidos.



A eficácia é ligeiramente inferior aos 94,1% registrados em um grande ensaio clínico publicado no New England Journal of Medicine em dezembro.



A Moderna não afirmou em sua declaração se a diminuição da eficácia se deve ao surgimento de novas variantes.



Mas a empresa de biotecnologia está trabalhando em duas versões modificadas de sua vacina, específicas para as variantes, com resultados encorajadores em camundongos, mas que ainda não foram revisadas por pares.



"Novos dados pré-clínicos sobre nossas vacinas candidatas específicas para variantes nos dão confiança em nossa capacidade de antecipar o surgimento de novas variantes", comemorou a chefe da Moderna, Stephane Bancel.



Em 12 de abril, a Moderna disse que despachou 132 milhões de doses de sua vacina contra a covid em todo o mundo, incluindo 117 milhões nos Estados Unidos.



A empresa também está a caminho de fornecer 100 milhões de doses adicionais aos americanos até o final de maio, e outros 100 milhões até o final de junho.



O ensaio clínico da empresa com adolescentes de 12 a 17 anos tem cerca de 3.000 participantes nos Estados Unidos, e seu teste com crianças de 6 meses a 11 anos continua a recrutar 6.750 participantes nos Estados Unidos e na China.