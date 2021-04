Wall Street fecha com tendência indefinida após dados da inflação nos EUA

A Bolsa de Nova York fechou com seus índices sem tendência definida nesta terça-feira, após a divulgação das cifras sobre a inflação nos Estados Unidos e o anúncio do pedido de pausa na imunização com a vacina Johnson & Johnson.



O Dow Jones caiu 0,20%, a 33.677,27 pontos, e o Nasdaq, 1,05%, a 13.996,10 unidades. O S&P; 500 alcançou um novo recorde, de 4.141,59 pontos, alta de 0,33%.



A ação da gigante farmacêutica Johnson & Johnson caiu 1,34% em Wall Street, enquanto sua concorrente Moderna disparou 7,40%. Já os preços ao consumidor aumentaram 0,6% nos Estados Unidos em março, segundo o Departamento do Trabalho, tendência que poderia se manter nos próximos meses, devido a uma recuperação econômica sustentada. Os analistas do mercado esperavam 0,5%.



Em 12 meses, a inflação soma 2,6%, nível mais alto desde o outono local de 2018. Os mercados temem um aumento inflacionário nos Estados Unidos, mas o Fed, o FMI e a Casa Branca consideram que a alta dos preços será temporária.



