Os talibãs declararam nesta terça-feira (13) que não vão participar de uma cúpula sobre o futuro do Afeganistão, prevista para este mês na Turquia, antes de que todas as forças estrangeiras tiverem deixado o país.



"Antes de que todas as forças estrangeiras tiverem se retirado completamente do nosso país natal, não vamos participar de nenhuma conferência que tomar decisões sobre o Afeganistão", informou em um tuíte Mohammad Naeem, porta-voz dos talibãs no Catar, depois que o governo de Joe Biden anunciou que todas as tropas americanas deixarão o país "sem condições" até 11 de setembro, dia do 20º aniversário dos atentados de 2001 nos Estados Unidos.