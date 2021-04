Navio de empresa israelense é atacado perto dos Emirados Árabes (Imprensa)

Um navio pertencente a uma empresa israelense foi atacado perto da costa dos Emirados Árabes Unidos, próximo ao litoral do Irã, noticiou a imprensa de Israel nesta terça-feira (13), coincidindo com uma aparente escalada entre Israel e a República Islâmica.



Citando fontes da segurança israelenses que pediram anonimato, a emissora israelense Canal 12 reportou que o navio "Hyperion Ray" foi "levemente danificado" na terça-feira pela manhã por uns disparos, provavelmente iranianos, perto do porto árabe de Fuyaira.



Por sua parte, o canal libanês Al Mayadeen, considerado simpático ao Irã e a Síria, também informou que o "Hyperion Ray", com bandeira das Bahamas e operado pela empresa israelense Ray Shipping, teria sido alvo de disparos.



Outro navio dessa companhia, o "Helios Ray", foi alcançado por uma explosão diante da costa de Omã, em fevereiro, quando se dirigia para Cingapura, vindo da cidade saudita de Dammam.



Por enquanto, Israel acusou o Irã, mas Teerã negou qualquer envolvimento.