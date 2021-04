A Epic Games, desenvolvedora do popular jogo online Fortnite, anunciou nesta terça-feira (13) que levantou 1 bilhão de dólares de capital, o que deixa a empresa avaliada em 28,7 bilhões de dólares.



Entre os investidores está a Sony, fabricante do console de vídeogames PlayStation, que investiu 200 milhões de dólares na empresa americana.



A Sony já participou de outra rodada de investimentos em agosto passado, que avaliou a Epic Games em cerca de 17 bilhões de dólares.



A Epic Games lançou o Fortnite em 2017. Este jogo se tornou um fenômeno mundial que reúne milhões de jogadores e espectadores em partidas ao vivo.



