Conselho do Facebook atenderá a pedidos de usuários para eliminar 'conteúdo prejudicial'

O Conselho de Supervisão independente do Facebook anunciou nesta terça-feira (13) que começará a aceitar solicitações de usuários para remover "conteúdo prejudicial".



A medida amplia o mandato da chamada "suprema corte" da plataforma, que até agora tinha a função de revisar a remoção de conteúdo tanto do Facebook quanto do Instagram.



O conselho de supervisão, Oversight Board, criado pelo Facebook para lidar com questões polêmicas de conteúdo, começou a funcionar no ano passado e emitiu suas primeiras decisões em janeiro. As decisões, que podem invalidar a gestão do Facebook, são vinculativas.



"Permitir que os usuários solicitem a remoção de conteúdo do Facebook é uma expansão significativa das capacidades do Oversight Board", afirmou Thomas Hughes, diretor administrativo desse conselho.



"O Conselho foi criado para garantir que o Facebook sozinho tome menos decisões sobre questões de conteúdo importantes e que as melhores decisões sejam tomadas por meio de um processo independente e transparente que trabalha para proteger os direitos humanos e a liberdade de expressão", ressaltou.



"O anúncio de hoje é mais um passo em direção a essa realização", acrescentou.



E acontece quando o Facebook e outras plataformas enfrentam intensa pressão para agir sobre desinformação e conteúdo abusivo, desde notícias eleitorais falsas até a divulgação de tratamentos para a covid-19 não comprovados.



Os usuários que acharem que comentários, fotos, vídeos, declarações ou conteúdo compartilhado do Facebook e Instagram não devem permanecer online poderão solicitar ao painel sobre uma decisão em relação a sua retirada.



O Conselho de Supervisão - cujos membros vêm de vários países e incluem juristas, ativistas de direitos humanos, jornalistas, um ganhador do Prêmio Nobel da Paz e um ex-primeiro-ministro dinamarquês - estabelecerá um protocolo que inclui proteção de privacidade para usuários que enviam pedidos de eliminação.



"Estamos satisfeitos que o Oversight Board esteja expandindo seu escopo e impacto e esperamos suas futuras decisões e recomendações", ressaltou.



- Conselho Editorial? -



Emily Bell, diretora do Centro Tow para Jornalismo Digital da Universidade de Columbia, disse que a mudança significa "uma grande escalada nos poderes do Oversight Board" e pode colocar o Facebook à beira de se tornar uma empresa de mídia.



"Isso é o que uma empresa de mídia movida a notícias faz, e isso é o que o Facebook é. (Seu CEO, Mark) Zuckerberg não pode fazer isso sozinho, nem seu conselho de diretores ou executivos seniores", disse Bell.



"Assim, o Oversight Board se torna o conselho editorial factual".



Jo Lukito, professora do Centro de Interação de Mídia da Universidade do Texas, disse que não está claro se o Facebook será sobrecarregado por uma enxurrada de solicitações para remover conteúdo.



"O Oversight Board do Facebook não tem infraestrutura para lidar com o que provavelmente será um grande fluxo de casos", disse.



"Dada a falta de transparência e consistência do Facebook ao lidar com vários casos de desinformação, não está claro se esta expansão dos poderes do Conselho de Supervisão irá realmente garantir que a desinformação seja sistematicamente removida da plataforma", acrescentou.



Um grupo de ativistas que se autodenomina "The Real Facebook Oversight Board" disse que, com este movimento, o Facebook "lava as mãos".



O conselho está analisando dezenas de milhares de casos, incluindo a decisão do Facebook de banir o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



Em uma decisão emitida na terça-feira, o painel manteve a decisão do Facebook de remover um vídeo postado por alguém na Holanda que mostra uma criança cumprimentando adultos com o rosto pintado de preto, vestido como "Zwarte Piet" (Pedro, o negro), um personagem folclórico de a região conhecida como companheiro de São Nicolau.



"O Oversight Board confirmou a decisão do Facebook depois que uma maioria encontrou evidências suficientes de danos para justificar a remoção", observou o painel, afirmando que as imagens estão relacionadas a "estereótipos racistas".