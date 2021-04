Ajuda ao desenvolvimento bateu recordes em 2020, diz OCDE

A ajuda pública ao desenvolvimento alcançou um nível recorde em 2020, devido em parte aos subsídios especiais relacionados com a crise de covid-19, informou a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) em um relatório divulgado nesta terça-feira (13).



A ajuda total chegou a 161,2 bilhões de dólares, 3,5% a mais que no ano anterior, "o nível mais alto já registrado", segundo a OCDE.



Deste valor, 12 bilhões de dólares foram destinados às questões relacionadas ao coronavírus.



"O apoio a curto prazo para ajudar a enfrentar a crise de covid-19 foi voltado para os sistemas de saúde, para a assistência humanitária e a segurança alimentar", disse a organização.



No entanto, o chefe da OCDE Ángel Gurría pediu maiores esforços, reiterando que os 161 bilhões de dólares representam apenas "1%" dos diversos pacotes de estímulo vigentes em todo o mundo.



"Temos que fazer um esforço muito mais abrangente para ajudar os países em desenvolvimento com a distribuição de vacinas, serviços hospitalares e para apoiar a renda e os meios de subsistência das populações mais vulneráveis para garantir uma recuperação verdadeiramente global", acrescentou.



Os Estados Unidos continuam sendo o maior doador (35,5 bilhões de dólares), à frente da Alemanha (28,4 bilhões de dólares) e do Reino Unido (18,6 bilhões de dólares).



Mais de três quartos (76%) da ajuda total procede dos países do G7.